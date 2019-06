केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने ट्रिपल तालाक बिल 2019 लोकसभा में पेश किए जाने के बाद कहा कि लोगों ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है। कानून बनाना हमारा काम है। ट्रिपल तालक के पीड़ितों को न्याय देना कानून का काम है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। यह महिलाओं के न्याय और सशक्तिकरण के बारे में है।

Ravi Shankar Prasad after Triple Talaq Bill 2019 introduced in Lok Sabha: Rights of Muslim women will be protected. It is about justice & empowerment of women. pic.twitter.com/hXLyyGsQMW