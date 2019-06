राज्यसभा में बीजेपी के नेता थावर चंद गहलोत ने कहा कि मैं सत्तारूढ़ पार्टी के साथ साथ विपक्षी दलों से अनुरोध करूंगा कि किसी भी समस्या का समाधान चर्चा के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए सत्र के दौरान पार्टियों को समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए।

Thawar Chand Gehlot, leader of BJP in Rajya Sabha ahead of parliament session of 17th LS today: I would request ruling party as well as opposition parties that any problem can be resolved through discussions. So, during the session, parties should make an effort to find solutions pic.twitter.com/FcWZOmXNdQ