कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने सर्वदलीय बैठक में हुई चर्चाओं के बारे में सभी को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की और विपक्षी दलों के साथ भी बैठक करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर कोई चर्चा नहीं।

Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury in Delhi: Ghulam Nabi Azad ji briefed everyone about the discussions that took place in the all-party meeting. We discussed key issues and will also hold meetings with the opposition parties. No discussions on name of leader of opposition. pic.twitter.com/7nEwNyYrIO