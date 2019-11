संसद के संयुक्त सत्र का विपक्ष ने बहिष्कार किया। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता डॉ मनमोहन सिंह ने कहा कि यह संविधान का उल्लंघन नहीं है। यह सभी के लिए रिमाइंडर है कि संवैधानिक मानदंडों का वर्तमान सरकार द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है।

Former Prime Minister & Congress leader Dr. Manmohan Singh on Opposition boycotting joint session of Parliament on #ConstitutionDay: It is not a disservice to the Constitution. It's reminder to everyone that the constitutional norms are being violated by the present establishment pic.twitter.com/9yH8r0p7Jt