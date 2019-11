भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा लोकसभा में नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताए जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि वह जो कह रही हैं, वह आरएसएस और भाजपा का दिल है, मैं क्या कह सकता हूं? इसे छिपाया नहीं जा सकता। मुझे उस महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है।

Rahul Gandhi, Congress on BJP MP Pragya Singh Thakur's reported reference to Nathuram Godse as 'deshbhakt', in Lok Sabha: What she is saying, that is the heart of the RSS & BJP, what can I say? It cannot be hidden. I don't need to waste my time demanding action against that woman pic.twitter.com/dkZ2hMq2uD