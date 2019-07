सपा सांसद जया बच्चन, कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा और असम से कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है।

Jaya Bachchan, Samajwadi Party MP, has given zero hour Notice in Rajya Sabha over safety of women and Children