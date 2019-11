आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने 'अपनी भूमि से विस्थापित आदिवासी लोगों के मुद्दे पर राज्यसभा में शून्यकाल का नोटिस दिया है।

AAP MP Sanjay Singh has given Zero hour notice in Rajya Sabha over the issue of "tribal people displaced from their land".(file pic). pic.twitter.com/X0NaioStH0