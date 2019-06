राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए संसद भवन के लिए निकले।

Delhi: President Ram Nath Kovind leaves for the Parliament, to address the joint session of both the Houses today. pic.twitter.com/MNwWxOfU0F