लोकसभा में सरकार आज दो अहम बिल पेश करेगी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल 2019 और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आधार और अन्य कानून संबंधी (संशोधन) बिल पेश करेंगे।

Union Home Minister Amit Shah to introduce Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019 and Union Minister Ravi Shankar Prasad to introduce Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019 in Lok Sabha today. https://t.co/zDFB0opDTg