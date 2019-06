झारखंड में हुए मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के सांसदों पी.के. कुन्हालिकुट्टी तथा मोहम्मद बशीर ने लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।



Indian Union Muslim League (IUML) MPs PK Kunhalikutty & Mohd Bashir have given Adjournment motion notice in the Lok Sabha over an incident of mob lynching in Jharkhand. pic.twitter.com/4EiS6icPd0