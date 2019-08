एनआरसी स्टेट कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेली ने कहा- फाइनल एनआरसी लिस्ट में 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार चार लोगों का शामिल किया गया है। जबकि, 19 लाख 6 हजार 657 लोगों को इससे बाहर रखा गया है। जो लोग फाइनल एनआरसी से सहमत नहीं हैं वे फॉरनर्स ट्रिब्यूनल्स में अपील कर सकते हैं।

Prateek Hajela,State Coordinator,NRC: A total of 3,11,21,004 persons found eligible for inclusion in final NRC leaving out 19,06,657 persons including those who did not submit their claims.Those not satisfied with outcome can file appeal before Foreigners Tribunals. (file pic) https://t.co/HfgIsjZ6lr https://t.co/A73ATaijTC