Narendra Modi Swearing-in Ceremony Live Updates:

बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी अशोक पीएम मोदी के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए दिल्ली आए हैं और अभी चाय बेच रहे हैं। उनका कहना है, 'मैं मुजफ्फरपुर में चाय बेचता हूं। पीएम मोदी जहां भी रैली करते हैं, मैं वहां जाता हूं और चाय बेचता हूं। मैं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चाय बेचूंगा। जब यह समाप्त हो जाएगा तो घर चला जाऊंगा। '

Ashok, a resident of Muzaffarpur, Bihar is selling tea in Delhi to show his support for PM Modi, says,' I sell tea in Muzaffarpur. I try to visit & sell tea wherever PM Modi holds a public meeting at. I will be selling tea until the ceremony, I will go back once it is over.' pic.twitter.com/cdUEWu2ZIZ