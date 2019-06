बीएमसी के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में मुंबई में 127 एमएम बारिश हुई। वहीं, पश्चिमी उपनगरों में 170 मिमी बारिश हुई और पूर्वी उपनगरों में 197 मिमी बारिश हुई। बारिश के कारण मुंबई के तापमान में भी कमी आई है, अभी मुंबई का तापमान 26 डिग्री के आसपास पहुंच गया है।

According to BMC, Mumbai City received 127 mm rainfall, western suburbs received 170 mm rainfall and eastern suburbs received 197mm rainfall, in last 24 hours; According to IMD, heavy rainfall is expected in #Mumbai today. pic.twitter.com/bETXXFh1F1