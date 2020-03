शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट कराने को कहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह स्पीकर तय करेंगे। हालांकि, विधानसभा में क्या होगा, यह सरकार तय करती है। स्पीकर सरकार द्वारा तय किए गए कार्यों पर काम करता है।'

Shivraj Singh Chouhan, BJP: Governor has ordered government to conduct floor test in the assembly after his address. Chief Minister is saying it's up to the Speaker & not him,what happens in the assembly is decided by govt, Speaker works on what is decided by govt. #MadhyaPradesh https://t.co/ESYySII5tx pic.twitter.com/1weTeKwuEd