PM Modi Speech Highlights: आज रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान, पीएम मोदी बोले- जान है तो जहान है

देश में फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार रात आठ बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, 'वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज, 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा।'

Will address the nation at 8 PM today, 24th March 2020, on vital aspects relating to the menace of COVID-19.