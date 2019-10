Maharashtra vidhan sabha chunav 2019 live updates: 

महाराष्ट्र के सोलापुर में पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे। इस सीट से कांग्रेस ने प्रणीति शिंदे को उम्मीदवार बनाया है।

#MaharashtraAssemblyPolls: Former Home Minister and Congress leader Sushilkumar Shinde with wife Ujwala and daughter Praniti Shinde cast their votes at a polling booth in Solapur. Praniti Shinde is contesting elections as Congress candidate from Solapur Central. pic.twitter.com/WC917B298U