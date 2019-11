न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बीच में बीती रात मुंबई में बैठक हुई है।

Sources: A meeting was held between Shiv Sena chief Uddhav Thackeray and senior Congress leader Ahmed Patel, last night in Mumbai. (file pics) #MaharashtraGovtFormation pic.twitter.com/EsoWA0Iwjh