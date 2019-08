महाराष्ट्र नव-निर्माण सेना (एमएनएस) चीफ राज ठाकरे मुंबई के ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं। उनके आईएलएंडएफएस मामले में पूछताछ होगी। इससे पहले, ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था।

Mumbai: Maharashtra Navnirman Sena (MNS) Chief Raj Thackeray arrives at office of the Enforcement Directorate, to appear before it, in connection with a case pertaining to alleged irregularities related to Infrastructure Leasing and Financial Services (IL&FS)loan to Kohinoor CTNL pic.twitter.com/VfgINaQwLD