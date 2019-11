Maharashtra Government Formation LIVE Updates:

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में सरकार गठन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही सरकार बननी चाहिए। संघ और मोहन भागवत का इससे कोई लेना देना नहीं है।

Union Minister Nitin Gadkari on government formation in #Maharashtra: There will be a decision soon. Government in Maharashtra should be formed under the leadership of Devendra Fadnavis Ji; RSS and Mohan Bhagwat Ji have no connection with this. pic.twitter.com/VX1HyH4yvu