दिल्ली: पंजाब से आम आदमी पार्टी नेता हरिंदर सिंह खालसा बीजेपी में हुए शामिल, इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहे।

Delhi: Aam Aadmi Party leader from Punjab, Harinder Singh Khalsa joins Bharatiya Janata Party in the presence of Union Minister Arun Jaitley. pic.twitter.com/wyVoNDqzTD