Lok Sabha Elections 2019 Live Updates:

अमित शाह ने कहा- 2019 के चुनाव से पश्चिम बंगाल बंगाल में लोकतंत्र बहाल होगा। हम बंगाल में एनआरसी लाएंगे और सभी अवैध प्रवासियों को बाहर करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का मतलब तीन टी - तृणमूल, टोल, टैक्स से है । यह बंगाल में गिरोहों को पनपने में मदद करने के लिए सरकार चला रही है।

Amit Shah in Alipurduar, WB: This election is very important for this nation but for WB it's important for its identity. It will decide if there'll be democracy here. The manner in which Mamata didi governed this state, they only worked towards destroying the culture of Bengal. pic.twitter.com/D260SZNysM