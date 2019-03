चुनाव आयोग ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दूसरा नोटिस भेजा। आयोग ने मदुरै हवाई अड्डे के मामले पर मंत्रालय से जवाब मांगा है, जहां बोर्डिंग पास पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखी गई। आयोग ने मंत्रालय को आज जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।



Election Commission sends a second notice to Ministry of Civil Aviation, seeking a reply on Madurai Airport matter where PM Narendra Modi's picture was seen on boarding passes. The Ministry has been asked to file a reply by today. pic.twitter.com/pmzRafkCw6