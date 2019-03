दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच संभावित गठबंधन पर दिल्ली कांग्रेस प्रमुख शीला दीक्षित ने कहा, आपको कुछ घंटों यानि आज शाम तक या कल तक पता चल जाएगा। आधिकारिक घोषणा होगी।

Delhi Congress chief Sheila Dikshit on possible alliance between Congress and Aam Aadmi Party (AAP) in Delhi: You will get to know about it in a matter of few hours, by this evening or by tomorrow. There will be an official announcement. pic.twitter.com/7PLB7S6DZp