केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट करके कहा है कि मतदान करना आपका अधिकार है और आपका एक वोट बड़ा बदलाव कर सकता है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, खासकर जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं। वो बड़ी संख्या में आएं, देश के विकास और अच्छी सरकार के लिए वोट दें। भूलें नहीं क्योंकि प्रत्येक वोट जरूरी है।

Dear voters,

Voting is your right and your one vote can make a huge difference. I appeal to all eligible voters, especially the first time voters, to come out in large numbers and vote for development & good governance.

Don’t miss it! Because every vote counts... #VoteKar