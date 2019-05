लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में एक बार फिर से भारी हिंसा की खबर सामने आई है। जादवपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुपम हाजरा ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुडों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष की जमकर पिटाई की है। कई जगहों पर बीजेपी ने टीएमसी के गुंडों पर वोटरों को डराने धमकाने और उनके मंडल अध्यक्ष को पीटने का आरोप लगाया है।

इस बीच, हार्बर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीलांजन की कार पर डोंगरिया क्षेत्र में हमला कर तोड़फोड़ की गई है।

West Bengal: BJP candidate for Diamond Harbour Lok Sabha constituency, Nilanjan Roy's car vandalised in Dongaria area of the constituency. pic.twitter.com/Ag09xHu5hZ