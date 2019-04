केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के मालाबार हिल में वोट डालने के बाद कहा कि यह सुनामी चुनाव है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मोदी लहर चल रही है। पीएम मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं।

Union Min&BJP leader Piyush Goyal after casting his vote at Walsingham School, Malabar Hill in Mumbai: This election is now a Tsunami election. North South,East&West, Modi wave has overtaken the country. PM Modi is the tallest leader today in the country. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/S6fXnrhLE1