उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीवार और प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के चुनाव कैंपेन के दौरान हरियाणी गायिका सपना चौधरी में बीजेपी के लिए वोट मांगती नजर आईं। इस दौरान जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रही हूं। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं इस वजह से यहां आईं हूं।

Actor-dancer Sapna Chaudhary during election campaigning for Manoj Tiwari: I have not joined the party (BJP), I'm here because Manoj Tiwari ji is a good friend of mine. pic.twitter.com/V2si0m1Xpb