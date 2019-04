मध्य प्रदेश के भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बताया कि वह बीजेपी में शामिल हो गईं है और लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और जीतेगी।

Sadhvi Pragya Singh Thakur in Bhopal: I have formally joined BJP, I will contest elections and will win also. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/siAsXSMm1U