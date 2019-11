करतारपुर गलियारे के जरिए पहला जत्था भारत से पाकिस्तान पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे जिसे एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) भी कहा जाएगा। तीर्थयात्री 4.5 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित कॉरिडोर (Kartarpur Corridor) से जाने के लिए यहीं से मंजूरी प्राप्त करेंगे, जो भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को करतारपुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ेगा।

First 'Jatha' of Sikh pilgrims from India arrive in Pakistan through the #KartarpurCorridor. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the Integrated Check Post of the #KartarpurCorridor at Dera Baba Nanak in Gurdaspur, today. pic.twitter.com/iZQLLaTKA7