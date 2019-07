कर्नाटक कांग्रेस के पांच बागी अयोग्य करार दिए गए विधायक बेंगलुरु से मुंबई पहुंच गए हैं। इन विधायकों में एमटीबी नागराज, एसटी सोमशेखर, बासवाराज आदि शामिल हैं।

#Karnataka: Five disqualified Congress MLAs including Byrathi Basavaraj, MTB Nagaraj, ST Somashekhar return to Bengaluru from Mumbai. pic.twitter.com/F22sWZuoMX