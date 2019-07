कर्नाटक में बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह करते हुए कहा कि विधायकों की मंशा सिर्फ इस्तीफा देने भर की नहीं बल्कि कुछ और है।

Hearing in the matter of Karnataka rebel MLAs: Congress leader and senior advocate Abhishek Manu Singhvi argues that these MLAs' intention in giving resignation is something different, and it is to avoid disqualification. https://t.co/R2MUdzt78u