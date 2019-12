कर्नाटक की 15 विधासनभा सीटों पर उप-चुनाव जारी है। कांग्रेस और जेडीएस के 17 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के बाद खाली हुई सीटों पर चुनाव कराया जा रहा है।

Voting for #KarnatakaByelection begins. 15 assembly seats of the state are undergoing by-poll today after they fell vacant due to disqualification of 17 Congress and JD(S) rebel MLAs. pic.twitter.com/zoEsAdBgOm