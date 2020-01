Protest against JNU Violence Live Updates:

डीसीपी संग्रामसिंह निशंदर ने कहा कि सड़कें जाम थीं और मुंबईवालों और टूरिस्टों को परेशानी हो रही थी। इसलिए हमने प्रदर्शनकारियों से कई बार गुहार लगाई। अब उन्हें आजाद मैदान शिफ्ट कर दिया गया है।

Sangramsingh Nishandar, DCP (Zone 1) on protesters(protesting against #JNUViolence) evicted from Gateway of India: Roads were getting blocked and common Mumbaikar and tourists were facing problems. We had appealed to protesters many times,have now relocated them to Azad Maidan pic.twitter.com/aW0gWlKGZj