जेएनयू हिंसा सीसीटीव फुटेज केस: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि 5 जनवरी को हुई हिंसा से संबंधित सीसीटीवी फुटेज की हम मांग कर चुके हैं, मगर अब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। पुलिस ने यह भी कहा कि हमने व्हाट्सएप्प को भी दोनों ग्रुप के डिटेल की मांग की है, हम अब तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

JNU violence CCTV footage case(plea of JNU professors): Delhi Police tells High Court they already sought CCTV footage of Jan 5 violence however,no response was received from University.Police also said they wrote to WhatsApp seeking details of 2 groups& are waiting for response.