वाम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि उन्हें और भाकपा महासचिव डी. राजा को श्रीनगर हवाईअड्डे पर ''हिरासत में लिया गया, प्रशासन से मिले कानूनी आदेश दिखाए गए। वे जम्मू कश्मीर में पार्टी ईकाई के सदस्यों से मिलने के लिए पहुंचे थे।

.@SitaramYechury has being detained at Srinagar Airport and not allowed to move anywhere. This despite the fact that he had informed the administration about his visit to meet CPIM MLA MY Tarigami who is not well & other party workers.

We strongly protest this illegal detention.