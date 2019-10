प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केवडिया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड का निरीक्षण किया। इसके साथ ही, शपथ में पीएम ने देशवासियों को आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए शपथ दिलवाई।

Gujarat: Celebrations underway at Statue of Unity in Kevadia on the 144th birth anniversary of #SardarVallabhbhaiPatel pic.twitter.com/89OUZTvSk6