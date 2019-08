आईएनएक्स मीडिया केस में सरकारी गवाह बनी इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर कहा- यह अच्छी खबर है कि पी. चिदंबरम गिरफ्तार हुए है।

Indrani Mukerjea, who turned approver in INX Media case, on being asked about arrest of P Chidambaram: It's good news that P Chidambaram has been arrested. (file pic) pic.twitter.com/McwrbOUZTP