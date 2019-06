वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के मुकाबले से पहले वाराणसी में खास आरती आयोजित की गई। बता दें कि टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ आज दोपहर तीन बजे से शुरू होगा।

Special 'Aarti' performed in Varanasi ahead of #IndiaVsPakistan match in Old Trafford, Manchester later today. #CWC19 pic.twitter.com/rDao4vhNbT