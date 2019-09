Kulbhushan Jadhav Case Live Updates

पाकिस्तान में भारतीय अधिकारी गौरव अहलूवालिया और पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद फैसल के बीच बैठक शुरू हुई।

#UPDATE: The meeting between India's Deputy High Commissioner to Pakistan, Gaurav Ahluwalia and Ministry of Foreign Affairs's (MoFA) Mohammad Faisal, begins. https://t.co/rGPaOo2jYu