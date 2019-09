डीबीएस के सीईओ पीयूष गुप्ता ने कहा, 'एशिया में संपत्ति बनाने के कई मौके हैं। एशिया में अगले चार साल में अरबपतियों की संख्या 1000 से ज्यादा होगी।'

"There is a massive wealth creation in Asia. In 4 years there will be more than 1000 billionaires in Asia - more billionaires being created here”: DBS Group CEO Piyush Gupta at the #HTMALeadershipSummit pic.twitter.com/V0esUrBfLp