प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कुछ देर बाद हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2019 को संबोधित करने जा रहे हैं।

In a short while from now, PM @narendramodi will address the @htTweets Leadership Summit. #HTLS2019 pic.twitter.com/6Pp3uTTX4S