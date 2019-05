सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 542 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए :चुनाव आयोग

Election Commission: Polling has concluded in 542 parliamentary constituencies across states and union territories. pic.twitter.com/01rjyLtVfL