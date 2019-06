जी 20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सेशन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन दोनों के बीच में कुछ बातें भी हुईं।

