आईएमए की देशव्यापी हड़ताल पर एम्स के डॉक्टर भी शामिल होंगे और वह सोमवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह छह बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाओं के साथ आईसीई और लेबर रूम में कामकाज चलता रहेगा।

Delhi: Resident Doctors' Assoc of All India Institute of Medical Sciences (#AIIMS) to go on strike from 12 noon today till 6 am tomorrow,in support of doctors strike over violence against them in West Bengal. Emergency services including Casualty,ICU & Labour room to be continued pic.twitter.com/l1V8w7NGej