दिल्ली: पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के जल विहार के एमसीडी प्राइमरी स्कूल के बूथ नंबर 64, 65, और 66 पर मतदान शुरू कराने की तैयारी में जुटे अधिकारी। इस सीट से भाजपा के गौतम गंभीर, AAP की आतिशी और कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ रहे हैं।

Delhi: Polling officials gear up for voting for the East Delhi constituency at booth number 64, 65, & 66 at MCD Primary School in Jal Vihar. BJP's Gautam Gambhir, AAP's Atishi & Congress' Arvinder Singh Lovely are contesting from this constituency. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/h4BxkZrAyl