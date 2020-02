कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोंडली और हॉज खास में रैली करेंगे। बता दें कि मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी भी रैली के लिए द्वारका पहुंचे थे। यहां उन्होंने दिल्ली की आप सरकार पर जमकर हमला बोला था।

Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra will address public rallies in Kondli and Hauz Khas today. #DelhiElections (file pic) pic.twitter.com/biW8HlSI9C