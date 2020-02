दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2.30 बजे द्वारका में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली कैंट, पटेल नगर और तिमारपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे।

Prime Minister Narendra Modi to address a public rally today in Dwarka, as a part of the campaign for #DelhiElections2020.



Union Home Minister Amit Shah will address public rallies in Delhi Cantt, Patel Nagar and Timarpur today. (file pics) pic.twitter.com/9gn6qsjq3Z