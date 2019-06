मौसम विभाग ने बताया कि वायु चक्रवात गुजरात के वेरावल से 280 किमी और पोरबंदर से 360 किमी दूर है। गुजरात पहुंचने पर इसकी गति 155-165 किमी प्रति घंटे रहने का अनुमान है। उम्मीद की जार ही है कि वायु की रफ्तार करीब 13 जून की दोपहर में 155-165 kmph होगी।

IMD: Very Severe Cyclonic Storm #VAYU about 280 km is nearly south of Veraval (Gujarat) & 360 km nearly south of Porbandar (Gujarat). It'll cross Gujarat coast between Dwarka and Veraval as a Very Severe Cyclonic Storm with wind speed 155-165 kmph around afternoon of 13th June. pic.twitter.com/E5eD6wM1Ij