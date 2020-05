कोरोना वायरस के नेपाल में 32 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक नेपाल में कुल 548 लोग संक्रमित हो चुके हैं।

32 more #COVID19 cases reported in Nepal this morning, taking the total number of cases in the country to 548: Nepal Health Ministry pic.twitter.com/qeONbP6qTP