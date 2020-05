ओडिशा में कोरोना वायरस के चलते आज एक शख्स की मौत हो गई। वहीं, एक नया पॉजिटिव केस सामने आया है। इस तरह राज्य में अब तक 177 लोग कोरोना से पॉजिटिव हैं।

One new #COVID19 positive case & 1 death reported in Odisha today. The total number of positive cases in the state is now at 177, of which 115 are active cases while 60 patients have recovered. Death toll is at 2: State Health Department